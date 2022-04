TIM è pronta ad un drastico cambiamento nel campo della telefonia per le settimane a venire. Il gestore italiano ha deciso di investire con decisione sul 5G nel corso di questo 2022 ed una novità arriverà proprio a breve. Come già annunciato in passato, TIM a breve si impegnerà per un totale processo di dismissione per le reti 3G.

TIM, la sostituzione delle SIM legato all’addio della tecnologia 3G

A tal proposito, per rendere operativo il cambio verso il 5G e il progressivo abbandono del 3G, TIM sta ritirando in questi giorni le SIM con capacità minore di 128k. I clienti che dispongono di una di queste schede dovranno provvedere quanto prima alla sostituzione presso uno degli store ufficiali del provider. Il cambio della SIM comporterà una spesa di 15 euro.

La sostituzione della SIM sarà propedeutica alla navigazione per mezzo della tecnologia 4G e 5G. I 15 euro spesi per la sostituzione della SIM saranno rimborsati agli utenti in forma di credito residuo. Per garantire massima adesione a questo richiamo, il gestore assicura a tutti gli interessanti anche consumi senza limiti per le chiamate voce per un mese.

E’ bene ricordare che tutti i clienti che si trovano in condizione di dover sostituire la loro SIM con capacità inferiore a 128k a partire da questo mese di aprile non saranno in grado di utilizzare servizi di rete con il loro smartphone in caso di mancato cambio. Non sono previste sostituzioni delle schede per chi ha già una SIM con capacità pari o superiore a 128k, data la compatibilità con le reti 4G.