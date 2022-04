Summertime: siete pronti a sognare? Sta tornando la terza stagione della serie!

Nel 2020 arrivava per la prima volta su Netflix la serie tv italiana più vista durante l’estate, non a caso il suo nome era “Summertime“. Ebbene, anche quest’anno ci regalerà sogni e realtà astratte con la nuova terza stagione. Pertanto se non volete ritrovarvi a piagnucolare pensando a quanto la vostra vita sia lontana dal contesto di amicizia e amore raffigurato nell’opera, non proseguite con la lettura.

Summertime: tutto sul cast e la trama (ALLARME SPOILER)

Se siete arrivati fin qui significa che le commedie sull’amore perfetto non vi spaventano, anzi. La serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – arriverà su Netflix nel mese di maggio. Nel cast vedremo dei nuovi arrivi ma anche dei veterani. Ci saranno Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Andrea Butera (Alfredo), Lucrezia Guidone (Rita), Romina Colbasso (Giulia), Sara Mondello (Milena) e Amparo Piñero Guirao (Lola) [prime due stagioni]. A questi si uniranno anche Cristiano Caccamo, tra i protagonisti nei panni di Luca, Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana).

Vedremo poi l’arrivo di Thony (Isabella) e Alberto Boubakar Malanchino (Antony), nei rispettivi panni della mamma e del papà di Summer e Blue. Oltre a loro, anche Mario Sgueglia (Maurizio, papà di Ale), Giuseppe Giacobazzi (Loris, papà di Edo), e Marina Massironi (Wanda), che interpreta la sua compagna.

Quanto alla trama, Summer sembra pronta a vivere la stagione estiva con la spensieratezza che non ha mai avuto, Dario riceve una proposta da cogliere al volo, Sofia ritorna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici e Ale non fa altro che coltivare sensi di colpa. In questi nuovi episodi, Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue all’arrivo dei nuovi personaggi faranno un’enorme salto in avanti cambiando il modo di vedere il mondo e non solo.

Tutto questo sarà possibile vederlo a partire dal 4 maggio 2022 con ben 8 episodi su Netflix!