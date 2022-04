Klarna è un’applicazione che si occupa di servizi di pagamento e shopping, ha annunciato solamente qualche giorno fa la nuova “brand identity in stile Klarna” dell’applicazione Stocard.

Quest’ultima, per chi non la conoscesse, permette di “stoccare” tutte le carte fedeltà in nostro possesso, in formato digitale. In questo modo possiamo anche dimenticarle a casa. Scopriamo insieme tutte le novità dell’applicazione.

Stocard completamente rinnovata dopo l’acquisizione di Klarna

L’app Stocard continuerà ovviamente ad essere disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, e allo stesso tempo sarà arricchita con nuove funzionalità man mano che l’integrazione con la piattaforma Klarna proseguirà. Anche l’applicazione Klarna sarà migliorata con il tempo e accoglierà alcune funzioni di Stocard, che saranno annunciate in seguito.

Davide Handlos, Domain Lead e founder di Stocard ha affermato: “Non avremmo potuto immaginare una casa migliore di Klarna per Stocard. Entrambi condividiamo la stessa customer obsession e il nostro nuovo look and feel esprime perfettamente questa mission condivisa. Grazie al suo design high-touch e al visual accattivante, il nuovo branding in stile Klarna di Stocard migliora la user experience e ci aiuta al contempo ad attirare nuove audience. E questo è solo l’inizio”.

Che dire, se ancora non avete scaricato l’applicazione in questione fatelo, è molto comoda è soprattutto veloce. Stocard è disponibile sia per gli utenti che utilizzano Android che per quelli che usano iOS.