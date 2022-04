Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy M53 dotato del supporto alla connettività 5G. Il produttore, però, non ha comunicato il nome del processore presente a bordo.

Samsung Galaxy M53 5G è il nuovo medio di gamma presentato dall’azienda in queste ore. Come già accennato, l’azienda non ha comunicato il nome del processore presente a bordo, ma ha solo detto che si tratta di un soc octa core da 2.4GHz e da 2 GHz. Secondo alcuni rumors, potrebbe trattarsi del SoC MediaTek Dimensity 900 o in alternativa del soc Snapdragon 750. Tra i tagli di memoria ci saranno sicuramente 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Tra le altre caratteristiche, spicca poi la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 MP con una apertura focale pari a f/1.8. Quest’ultimo è poi accompagnato da un sensore grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Sul fronte abbiamo poi un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 120Hz. È infine presente una batteria con una capienza da 5000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 25W, mentre il software installato a bordo è già Android 12 con la nuova interfaccia utente One UI in versione 4.1.

Per il momento l’azienda non ha comunicato i prezzi di vendita e la disponibilità sui vari mercati del nuovo Samsung Galaxy M53 5G.