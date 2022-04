Nonostante siano ormai disponibili numerosi smartphone medi di gamma dotati del supporto alla connettività 5G, sembra che il produttore cinese Realme non abbia intenzione di rinunciare a portare device con supporto al 4G. In queste ore, infatti, è stato annunciato il nuovo Realme 9 4G.

Realme presenta in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Realme 9 4G

A quanto pare la famiglia di smartphone Realme 9 non è ancora al completo. Come già accennato, infatti, il produttore cinese Realme ha da poco aggiunto a questa serie il nuovo Realme 9 4G. Come suggerisce il nome, questo smartphone è dotato del solo supporto alla connettività 4G, a differenza del fratello Realme 9 5G.

Sotto al cofano troviamo infatti il SoC Snapdragon 680 di Qualcomm, contro il SoC MediaTek Dimensity 810 del fratello, e una GPU Adreno 610. Aumenta però la RAM che qui è da 8 GB ed è possibile espanderla ulteriormente in maniera virtuale fino a 5 GB.

Una novità di rilievo su questo modello è la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Si tratta del sensore ISOCELL HM6 con la tecnologia pixel binning NonaPixel Plus 9-to-1 che dovrebbe garantire scatti più luminosi rispetto ad altri sensori. Sulla parte frontale spicca poi un display SuperAMOLED da 6.5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e con un touch sampling rate di 360 Hz. Al suo interno è integrato un sensore biometrico per lo sblocco in grado di misurare anche il battito cardiaco.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme 9 4G sarà disponibile dal 12 aprile in India ad un prezzo di partenza di circa 195 euro al cambio.