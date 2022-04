L’operatore virtuale PosteMobile ha appena lanciato in esclusiva online la promozione SIM sull’offerta Creami Extra WOW 150. Grazie a questa iniziativa è possibile pagare solamente il proprio credito telefonico attivando l’offerta.

Vi ricordo che la Creami Extra WOW 150 comprende minuti, SMS e 150 Giga a 9,99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli,

PosteMobile lancia la SIM per Creami Extra WOW 150

Solitamente per sottoscrivere questo bundle a distanza è previsto un costo di 20 euro per la nuova SIM, con 10 euro di traffico telefonico incluso. Ora grazie a questa iniziativa, i clienti devono pagare comunque 20 euro iniziali, ottenendo però 20 euro di credito telefonico incluso. In questo modo, il costo della SIM diventa sostanzialmente gratuito, permettendo al cliente di pagare soltanto il traffico telefonico.

Quest’ultimo può essere poi utilizzato per pagare il primo mese anticipato dell’offerta, ma anche per l’eventuale rinnovo successivo. In ogni caso, l’attuale promo online con “SIM gratuita” rimane valida dal 6 al 10 Aprile 2022, salvo eventuali proroghe o cambiamenti. Con Creami Extra WOW 150, qualora il cliente dovesse consumare tutti i Giga inclusi durante il mese, la navigazione in internet si blocca in automatico.

Oltre al bundle riportato, Creami Extra WOW 150 include anche i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Per scoprire maggiori dettagli sull’offerta o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.