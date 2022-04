Seguendo le orme dei dispositivi usciti prima del 2020 dell’azienda, sembra che il OnePlus Nord 2 5G dell’anno scorso riceverà un leggero aggiornamento con il marchio T e un sequel a tutti gli effetti nel prossimo futuro. Il OnePlus Nord 2T 5G da 6,43 pollici, da non confondere con il Nord CE 2 5G recentemente rilasciato o il prossimo Nord CE 2 Lite 5G e Nord N20 5G, mostra oggi sia il pannello anteriore che quello posteriore dopo una precedente fuga di notizie.

Mentre l’anello superiore della fotocamera ha un grande sparatutto principale con una risoluzione di 50 MP, l’anello inferiore ospita due sensori di imaging molto più piccoli con risoluzioni ultragrandangolari da 8 MP e monocromatiche da 2 MP, rispettivamente.

OnePlus Nord 2T 5G potrebbe arrivare presto

È probabile che anche il display rimanga identico, con la stessa vecchia (ma buona) risoluzione Full HD+ e capacità di frequenza di aggiornamento fluide di 90 Hz, oltre a una batteria da 4.500 mAh, fino a 12 gigabyte di RAM abbinata a 256 GB di spazio di archiviazione interno.

Sorprendentemente, OnePlus Nord 2T dovrebbe essere fornito con Android 12 (con OxygenOS in alto) come sistema operativo, oltre a un processore Dimensity 1300. Questo chip dovrebbe fornire un significativo miglioramento della potenza rispetto al Dimensity 1200 trovato all’interno del Nord 2.

Ovviamente, il Nord 2T presumibilmente abilitato al 5G non competerà con artisti del calibro della famiglia Galaxy S22 di fascia alta di Samsung per il titolo di miglior telefono Android al mondo in assoluto nel 2022, ma si dice che anche il supporto di ricarica da 80 W sia incluso in questo device di fascia media.

Dato che il Nord 2 5G generalmente parte da 399 euro, riteniamo che questo device potrebbe arrivare con un prezzo intorno ai 450 euro.