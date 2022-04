La nota casa automobilistica Kia ha da poco presentato in veste ufficiale una nuova versione più sportiva e prestante della sua Kia EV6, ovvero la versione GT. Sotto al cofano troviamo infatti un doppio motore elettrico con una elevata potenza. Vediamo qui di seguito le caratteristiche tecniche e il design.

Kia presenta il nuovo crossover elettrico Kia EV6 GT con doppio motore da 585 CV

È stata da poco presentata una nuova versione più sportiva del crossover elettrico a marchio Kia. Si tratta del nuovo Kia EV6 GT e, come già accennato, le prestazioni sono molto elevate. Sotto al cofano troviamo infatti un doppio motore elettrico in grado di raggiungere una potenza di ben 585 CV con 740 nm di coppia. Questo permette di avere una velocità massima di 260 km/h e di passare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. La vettura è poi in grado di guidare su strada fino a 400 km grazie ad una batteria di 77,4 kWh.

Dal punto di vista estetico, abbiamo poi un design e un look più sportivi, con la presenza di cerchi in lega da 21 pollici con le pinze giallo fluo e alcuni dettagli stilistici. All’interno, poi, troviamo un pulsante GT che permette di entrare in una modalità di guida alle massime prestazioni. Oltre a questo, troviamo due display da 12.3 pollici per l’infotainment e per la strumentazione digitale e altri dettagli stilistici tipici della serie GT.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo crossover elettrico Kia EV6 GT sarà disponibile nelle concessionarie verso la fine dell’anno ad un prezzo di partenza di 69.500 euro.