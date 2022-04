L’operatore Iliad, ha colto l’occasione del lancio della nuova offerta Dati 300 per modificare il proprio portafoglio di offerte tariffarie dedicate alla rete mobile. Ora propone 5 promozioni a partire da 4.99 euro al mese.

Iliad ha reso disponibile la sua prima offerta solo dati denominata Dati 300, che è anche la prima offerta di Iliad Italia con un costo mensile superiore ai 9,99 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad modifica il proprio portafoglio tariffario

Prima di tutto iniziamo con la nuova offerta, la Dati 300 che comprende come si può intuire dal nome, 300 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 13.99 euro al mese. “La nuova Dati 300 di iliad nasce per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un’offerta per navigare senza preoccupazioni e può essere fruita tramite tablet o inserendo la SIM direttamente in un modem 4G”, sottolinea l’operatore. Anche con la nuova offerta Dati 300 sarà possibile usufruire dello sconto di 8 euro al mese sull’offerta Fibra Iliadbox

Fra le cinque offerte mobile Iliad attualmente in commercio c’è innanzitutto la Iliad Voce con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti a 4,99 euro al mese. Sono previsti anche 40 MB al mese di traffico dati fino in 4G e 4G+. Troviamo poi la Giga 40 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 40 Giga di traffico dati validi fino in 4G e 4G+ al costo di 6,99 euro al mese.

Ultime due offerte la Giga 80 e la Flash 150, la prima prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 80 Giga di traffico dati validi fino in 4G e 4G+ al costo di 7,99 euro al mese. La Flash 150 invece comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 150 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.