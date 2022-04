Un elenco folle di sconti del 70% vi attende in tantissimi negozi Esselunga sul territorio nazionale, pronti ad aiutarvi a raggiungere un livello di risparmio inimmaginabile fino a poco tempo fa, con prezzi alla portata applicati anche su modelli dalla qualità particolarmente elevata.

Il volantino che troverete raccontato nel dettaglio, rispecchia tutte le prerogative delle campagne promozionali dei mesi precedenti, almeno in termini di disponibilità sul territorio. In altre parole, ricordiamo comunque che gli acquisti potranno essere completati solamente nel momento in cui vi recherete personalmente in negozio, non sul sito ufficiale.

Esselunga non fa sconti: ecco le migliori offerte

Da Esselunga è stato recentemente attivato uno Speciale Multimediale veramente da urlo, pronto a far sognare letteralmente gli utenti che volevano spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti. Gli smartphone in promozione abbracciano tutte le fasce di prezzo, partendo dai cosiddetti top di gamma, o comunque i più costosi in circolazione.

Il modello in questione è indubbiamente l’Apple iPhone 13, un prodotto disponibile da pochi mesi sul mercato, ed oggi acquistabile al prezzo finale di 868 euro (ricordiamo che è la variante da 128GB di ROM), affiancato dalla controparte Android, il bellissimo Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale non va oltre i 598 euro.

Le soprese da Esselunga non terminano qui, volendo invece approfittare di numerose occasioni da meno di 328 euro, si acquisteranno Xiaomi Redmi 9At, Oppo A16s, Galaxy A52s, Xiaomi Redmi Note 10 5G o similari. Se volete conoscere da vicino il volantino, correte subito su questo indirizzo.