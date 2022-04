In questo articolo parleremo del motivo per cui Telegram risulta essere migliore di Whatsapp per alcuni aspetti, Innazitutto, funziona su tutti i tuoi dispositivi. Quindi non si ferma se il tuo telefono si rompe o scompare. Puoi accedere a Telegram su iPad, MacBook, PC e persino sul web.

WhatsApp inoltre utilizza una quantità scandalosa di spazio sul tuo dispositivo. Gli smartphone non sono economici al giorno d’oggi e i prezzi variano considerevolmente in base alle dimensioni della memoria del telefono.

Puoi programmare i messaggi su Telegram. Spesso bisogna inviare messaggi a qualcuno, ma l’ora o il giorno del messaggio potrebbero essere inappropriati. Come un messaggio di lavoro alle 4:30 di domenica mattina. Si puà quindi pianificare il messaggio inserendo l’ora di invio desiderata.

Doppia velocità per note audio e video di Telegram. Basta semplicemente fare clic su X2 e ridurre il tempo di ascolto dei messaggi. Le note audio di Telegram continuano a essere riprodotte mentre usi il telefono. Puoi premere play su una nota vocale e continua a suonare se esci dalla chat. E continua a funzionare anche quando esci dall’app per fare altre cose.

Le chat segrete, un altro grande motivo

Telegram inoltre ti consente di avere “chat segrete” con gli amici. Ciò significa che la chat non è archiviata nel cloud, ma piuttosto sul tuo telefono. Non capita spesso di utilizzare questa funzione, ma deve essere ottima per chi desidera la privacy. Anche perché puoi impostare i messaggi per l’autodistruzione dopo un certo periodo di tempo.

Infine,ti consente di eliminare i messaggi senza dirlo a tutti. Perché WhatsApp ritiene necessario dire a tutti che hai cancellato qualcosa, non lo sapremo mai. Non risulta mai che l’altra persona ti chieda cosa hai eliminato? Telegram ti consente di eliminare qualsiasi contenuto senza che tutti lo sappiano. Inoltre ricordiamo che Telegram non ha quasi limiti alle dimensioni del trasferimento dei file. Puoi inviare file di dimensioni fino a 1,5 GB su Telegram. Interi film. Ciò significa che puoi effettivamente inviare più di 20 foto alla volta.

Per non parlare dei canali e i bot di Telegram . Puoi accedere a una miriade di “canali” incredibilmente utili su Telegram, che offrono di tutto, dai film in streaming ai canali per le offerte.