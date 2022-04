La Duster di Dacia è sicuramente uno dei suoi modelli che hanno riscosso maggior successo dal momento in cui il marchio è entrato a far sul serio nel mercato automobilistico italiano. Infatti, sin dal 2010, solo in Italia sono state vendute quasi 300mila autovetture. Ora sta per arrivare anche un’interessante novità: pare che stia ufficialmente per debuttare una serie limitata Extreme. Questa è una versione che sarà disponibile nelle concessionarie Dacia già a partire da aprile.