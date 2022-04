Un maggiori pericoli a cui un utente Android deve prestare attenzione sono senza dubbio i malware, i piccoli software dannosi infatti circolano nel web e cercano di infettare il maggior numero di dispositivi possibili con l’obiettivo ovviamente di rubare loro tutti i dati salvati in memoria sperando di riuscire ad accaparrarsi qualcosa di succulente.

Generalmente per la loro distribuzione questi piccoli software sfruttano come vettori nelle banalissimo applicazioni camuffate come legittime, le quali una volta installate assumono il controllo del dispositivo iniziando a inviare la refurtiva per su un server remoto.

Il consiglio migliore per evitare di fare incontri di questo tipo è quello di scaricare applicazioni solo ed unicamente dal play store, all’interno di quest’ultimo sono infatti condotti dei controlli periodici che abbattono fortemente il tasso di rischio.

App malware che ruba i dati dal vostro smartphone