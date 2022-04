La partita di TIM contro gli altri operatori della telefonia mobile non si ferma nel corso di queste settimane primaverili. Il gestore vuole essere una garanzia per i clienti che intendono modificare il loro piano commerciale con una serie di nuove ed inedite promozioni. Le occasioni migliori di questi mesi sono garantite dalla tariffa TIM Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

Gli abbonati che intendono passare a TIM possono ora accedere ad uno dei due pacchetti previsti dalla ricaricabile TIM Wonder. Nel primo pacchetto, gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo mensile sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Il secondo pacchetto, invece, prevede per tutti gli abbonati un ticket con consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 50 Giga per navigare in internet. In questa circostanza, il costo sarà invece di 8,99 euro ogni mese.

Gli utenti di TIM che decidono di attivare una nuova ricaricabile potranno anche beneficiare di costi bloccati almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Le rimodulazioni dei costi quindi non saranno previste, almeno durante i primi sei mesi di sottoscrizione.

I clienti che decidono di attivare una ricaricabile con TIM dovranno impegnarsi inoltre alle operazioni di portabilità del numero da altro operatore. Le ricaricabili qui presentate infatti non sono disponibili per chi ha già una SIM attiva. Per l’attivazione è necessario rivolgersi ad uno store ufficiale sul territorio italiano.