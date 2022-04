Per gli italiani ci potrebbero essere alcune buone notizie in arrivo, specialmente per quanto concerne il pagamento del canone RAI. Nel corso delle prossime settimane, i metodi di pagamento per il tributo della tv pubblica potrebbero essere rivisti da parte del Governo con la possibile eliminazione dalle bollette per l’energia elettrica.

RAI, gli scenari per l’addio del canone in bolletta

Il Decreto Concorrenza approvato nei mesi scorsi ha aperto le porte ad una serie di modifiche per il tributo. La possibile eliminazione del canone RAI dalle bollette dell’energia elettrica nasce dall’adesione dell’Italia al programma del PNRR europeo. Come noto, infatti, l’UE chiede la trasparenza a tutti i paesi membri per l’inserimento di componenti aggiuntive sulle forniture energetiche.

Ad oggi le novità per il canone RAI non sono previste per i prossimi mesi. Tuttavia, con la prospettiva del 2023, ci potrebbero essere reali modifiche in vista.

Ricordiamo che il canone RAI è presente sulle bollette per l’energia elettrica per gli italiani dal 2015, con la riforma del Governo Renzi. Sempre la medesima riforma ha portato i costi del canone RAI agli attuali 90 euro rispetto ai 117 euro di partenza. I cittadini, inoltre, hanno la possibilità di dilazionare il pagamento di questo tributo.

Laddove il Governo dovesse decidere per l’eliminazione ufficiale del canone RAI dalle bollette per l’energia elettrica, si dovrebbe pensare ad un metodo alternativo per evitare il ritorno all’evasione, che sino alla riforma del 2015 aveva indici altissimi. L’indotto di questo pagamento porta nelle casse della tv di Stato ben 1,7 miliardi di euro.