L’operatore virtuale NoiTel Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Super Jump 120 fino a tutto il mese di aprile 2022. L’offerta è ancora disponibile allo stesso prezzo e anche con la SIM gratuita online.

Per sottoscrivere quest’offerta, i clienti avrebbero dovuto avere tempo fino al 31 Marzo 2022, ma come già detto la scadenza è stata prorogata ulteriormente. Adesso, salvo eventuali cambiamenti, è possibile effettuare l’attivazione fino al 30 Aprile 2022.

NoiTel Mobile proroga la Super Jump 120

Con Super Jump 120 Giga, ogni mese sono previsti minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati a 7,99 euro al mese. Come in precedenza, Super Jump 120 Giga è attivabile da tutti i nuovi clienti, sia con nuovo numero che in portabilità da un altro operatore.

Il costo di attivazione è pari a 5 euro e va sommato a quello del primo mese anticipato dell’offerta. Nei negozi, i clienti devono pagare anche un prezzo di 10 euro per l’acquisto della SIM, mentre online quest’ultimo è gratuito in promozione. In questo modo, per le attivazioni online bisogna sostenere una spesa totale di 12,99 euro, mentre in negozio 22,99 euro.

Ad ogni modo, si segnala che la stessa offerta è disponibile anche i già clienti Noitel, sempre con costo di attivazione pari a 5 euro. Se il cliente esaurisce tutti i Giga o gli SMS disponibili ogni mese, vengono applicate le condizioni del Piano Base 30, salvo opzioni aggiuntive attivate sulla propria linea. Il costo mensile di questa offerta viene addebitato in automatico sul credito residuo della SIM, con conferma del pagamento via SMS.