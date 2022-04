Diciamoci la verità, a tutti è capitato almeno una volta di recarsi sulla piattaforma di contenuti in streaming Netflix per guardarsi un film. Il tempo speso per la ricerca di quest’ultimo è sempre molto lungo, a meno che non si abbia in mente già il titolo da cercare.

Altre volte invece si intravede un titolo che potrebbe fare al caso nostro e decidiamo di vederlo. Una volta partito però ci rendiamo conto che dura più di due ore. Fortunatamente il colosso di streaming ha introdotto una nuova sezione per gli utenti che non hanno sempre due ore per poter guardare un film. Scopriamo insieme come funziona.

Netflix introduce la sezione film brevi

Netflix è sempre molto attenta al sentiment social. Basti pensare alla sommossa che seguì l’annuncio della cancellazione di Sense8, o quanto successe con il doppiaggio italiano di Neon Genesis Evangelion. Il 3 aprile il Saturday Night Live ha pubblicato un video musicale di stampo comico incentrato sugli “short movies“, inteso non tanto come cortometraggi ma come film che non durano una follia di tempo, obbligandoci a stare sul divano più del dovuto.

Nel video in questione, che trovate embeddato qui di seguito, ci si riferisce a questi film con l’epiteto “Short-Ass Movies”. Nel filmato si vede chiaramente il logo di Netflix all’inizio e anche in vari altri frame. La risposta di Netflix non ci ha messo molto ad arrivare. Il giorno dopo è stata inaugurata la sezione denominata proprio “Short Ass Movies”, raggiungibile tranquillamente anche in Italia. Per il nostro paese non è stata usata una traduzione particolare: in alto capeggia sempre la dicitura “Short-Ass Movies”, proprio a rimando di quanto detto nella videoclip del Saturday Night Live.

Nella suddetta sezione troverete film tutti caratterizzati da una durata che non supererà un’ora e quaranta. Anzi, sono quasi tutti intorno all’ora e mezzo, con poche eccezioni. Qualche esempio? Space Jam, Benvenuti a Zombieland, La Collina dei Papaveri e altri. Ci sono anche alcuni film originali, come Unicorn Store e Extinction.