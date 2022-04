ISS: il fotografo Voltmer è riuscito ad immortalare una scena irripetibile!

A volte la fotografia è solo questione di un istante perfetto, e questo, il fotografo Sebastian Voltmer lo sa bene. Egli il 23 marzo è stato in grado di scattare una foto più che irripetibile alla ISS. Ma d’altronde cosa aspettarsi da un pluripremiato nel suo settore, accompagnato da svariate pubblicazioni all’attivo in diverse riviste come Sky and Telescope, e protagonista di numerose mostre in location come lo Smithsonian di Washington DC e il Planetario Carl Zeiss di Stoccarda?

ISS: l’incredibile scatto ha stupito tutti, fotografo compreso

Il mezzo che ha immortalato il momento di cui vi andremo a parlare tra pochissimo, è un telescopio C11 EdgeHD, il cui valore raggiunge i 5.000 euro. Ma cosa è stato in grado di fare Sebastian Voltmer? Egli, volgendo la sua attenzione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha scattato una foto a dir poco incredibile. Come potete vedere qui di seguito, il fotografo hai coinvolto per puro caso l’astronauta statunitense, Raja Chari, e quello tedesco, Mathias Maurer, mentre stavano portando a termine una passeggiata spaziale a fini di manutenzione.

Inutile dire che lo scatto è diventato virale arrivando persino al professionista del segmento, Philip Smith, astrofotografo apprezzatissimo a livello internazionale. Egli ha così deciso di mettere in risalto la presenza dei due astronauti nella foto di Voltmer realizzandone la composizione a seguire.

Voltmer è stato poi ripubblicato dal sito spaceweather.com. Qui il fotografo ha dichiarato: “Mi sento come se avessi appena realizzato un’immagine che capita una volta nella vita. È probabilmente la prima foto da terra che mostra due camminatori spaziali sulla ISS contemporaneamente”.