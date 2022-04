Ci sono una serie di importanti novità per tutti i clienti di Iliad che decidono di attivare una nuova ricaricabile nel corso di questa stagione primaverile. Il provider francese, in tal senso, si conferma il provider più conveniente del momento, grazie alle sue ricaricabili low cost.

La convenienza di Iliad, nel dettaglio, è garantita da una promozione come la Giga 150. Dopo la parentesi natalizia, ritorna a listino questa ricaricabile che prevede un costo mensile pari a 9,99 euro. I clienti riceveranno un pacchetto di contenuti che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Iliad si conferma quindi il provider più interessante per quanto concerne prezzi e soglie di consumo. Tuttavia, gli abbonati che optano per l’operatore francese dovranno rinunciare ad una serie di servizi, tra cui anche ad un’app ufficiale.

In linea con il suo recente passato, ancora una volta, Iliad ha deciso di non investire particolari risorse per il lancio di un’app ufficiale. Gli utenti con uno smartphone Android ed anche con un iPhone che desiderano modificare il loro profilo tariffario dovranno pertanto rivolgersi al sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad è maggiormente sentita nel corso di queste settimane dai clienti con smartphone Android. Nelle ultime settimane, infatti, proprio dal Google Play Store di Android siano state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.