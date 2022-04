Google vuole sfruttare l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti nelle ricerche riguardanti problemi sociali e difficoltà personali. L’azienda di Mountain View pensa a una nuova tecnologia grazie alla quale il suo motore di ricerca potrebbe offrire un supporto più adeguato in circostante delicate. Siti web, contatti telefonici e consigli adeguati saranno offerti dallo stesso motore di ricerca come risposta a tutti quei quesiti riguardanti particolari problematiche personali, le quali saranno più facilmente individuate durante le ricerche degli utenti.

Google: l’intelligenza artificiale come supporto per gli utenti in difficoltà!

L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di mettere a punto una tecnologia che, sfruttando l’intelligenza artificiale, potrebbe garantire un supporto migliore a tutti gli utenti coinvolti in situazioni delicate. Affinando quanto già proposto da MUM, il sistema annunciato in precedenza al fine di rendere quanto più azzeccate le risposte alle ricerche degli utenti, Google mira a offrire un sostegno utile proponendo delle migliori ricerche in caso di quesiti riguardanti argomenti che potrebbero avere a che fare con delle crisi personali non indifferenti.

Il numero di utenti soliti affidarsi a Google per ricerche su argomenti come l’aborto, la violenza sessuale, maltrattamenti, depressione, suicidio e abusi non lascia indifferente il colosso, che mira così alla messa a punto di uno strumento efficace e preciso. L’intelligenza artificiale garantirà così un contributo rilevante riconoscendo domande riguardanti difficoltà personali come quelle sopraelencate e fornendo contatti telefonici, siti web e consigli adeguati che potranno essere sfruttati dagli utenti in questione.

Google si trova già a lavoro sulla tecnologia annunciata, a breve dunque potrebbe procedere con il rilascio ufficiale.