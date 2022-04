Le nuove offerte del volantino Euronics sono assolutamente tra le migliori che si siano mai viste, i prezzi sono bassi e convenienti, con possibilità di accedere a prodotti di qualità, senza dover spendere cifre folli.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Euronics, possono essere completati solamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, con piccole differenze in relazione al socio di appartenenza. Coloro che supereranno i 199 euro di spesa, inoltre, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Euronics: le offerte che nessuno si aspettava

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone da non più di 500 euro? il volantino Euronics sa come aiutarvi nella scelta, molto difficile e complessa, se considerato che parliamo comunque di un segmento ricco di opportunità e di modelli.

I più interessanti della selezione sono forse un paio: Oppo Reno6 e Honor 50, due prodotti di altissimo livello (anche prestazionali), in vendita proprio al limitare dei 500 euro. Volendo invece spendere meno, sarà poi possibile optare per Realme 9 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Motorola Edge 30 Lite e similari .

Tutti questi modelli, lo ricordiamo, sono commercializzati alle normali condizioni di vendita, che prevedono la variante no brand ed anche la garanzia della durata complessiva di 24 mesi. Per ogni altra informazione in merito, raccomandiamo la sottoscrizione al sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino ogni singolo sconto e non perdere le varie riduzioni.