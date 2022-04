I prezzi più bassi disponibili su Esselunga, la nuova campagna promozionale convince con tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista, riuscendo ad invogliare un numero sempre più grande di utenti all’acquisto.

La soluzione che troverete descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti, con scorte che rientrano in numeri effettivamente accessibili per la maggior parte degli utenti. I prezzi, lo ricordiamo, prevedono anche la garanzia di 24 mesi, con annessa la variante no brand per la sola telefonia mobile.

Esselunga: il volantino che tutti stavano aspettando

Il nuovo volantino del momento affonda le radici nel più classico Speciale Multimediale, con la possibilità di accedere a tantissimi modelli di tecnologia, a prezzi decisamente scontati.

Osservando da vicino la fascia alta della telefonia mobile, ci scontriamo quasi subito con Apple iPhone 13, un dispositivo da poco lanciato sul mercato nazionale, in vendita al prezzo di soli 868 euro (per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna). Volendo invece puntare verso il sistema operativo Android, ecco arrivare Samsung Galaxy S21 FE, di recente commercializzazione in Italia, ed acquistabile a 598 euro.

Molto buone sono anche le riduzioni su modelli decisamente più economici, tra i quali annoveriamo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Xiaomi Mi 11 Lite, Galaxy A52s, Oppo A16s, Xiaomi Redmi Note 10 5G o anche Xiaomi Redmi 9AT. Tutti i modelli elencati, sono in vendita no brand a meno di 328 euro. Per ricevere altre informazioni, collegatevi qui.