Gli smartphone sono fortemente scontati da Bennet, grazie ad una campagna promozionale veramente molto interessante, arricchita con sconti pazzi applicati su alcuni dei migliori modelli attualmente in circolazione.

Spendere poco con Bennet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data la presenza di prezzi alla portata di tutti, e sopratutto di prodotti commercializzati alle più normali condizioni di vendita. In altre parole, gli stessi sono acquistabili con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand.

Bennet: che occasioni assurde vi aspettano

La nuova campagna promozionale di Bennet punta fortissimo sul brand Samsung, per l’occasione ha giustamente pensato di proporre una serie di riduzioni di prezzo su due modelli in particolare, appartenenti comunque alla fascia medio-bassa del settore.

Il dispositivo da acquistare ad occhi chiusi, è sicuramente il samsung Galaxy A32, viene proposto all’acquisto a poco meno di 200 euro, ed è in grado di garantire prestazioni da top di gamma assoluto. Tra queste possiamo trovare un ampio display IPS LCD (che promette risoluzione FullHD+ in 6,5 pollici), passando per processore octa-core affiancato da 4GB di RAM, una fotocamera da 13 megapixel ed una batteria da 5000mAh. Il sistema operativo è Android 11, con personalizzazione grafica MIUI 13, per la possibilità di trasformare il sistema come meglio si crede.

I dettagli dell’ottimo volantino vi attendono in esclusiva sul sito ufficiale, dove potrete trovare i prezzi più bassi e le singole informazioni con le quali, eventualmente, acquistare anche un Apple iPhone 13 a 799 euro, oppure un Samsung Galaxy A12 a 169 euro. Premete qui per il volantino.