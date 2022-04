Chi non ha mai voluto avere internet completamente gratuito sul proprio smartphone? È un po’ il sogno di tutti, ma da ora non sarà più solamente un sogno. Essendo che i ritmi frenetici odierni ci costringono per certi versi a stare attaccati allo smartphone, è ormai obbligatorio avere una connessione ad internet sempre disponibile per fare tutto ciò di cui necessitiamo.

Tuttavia, potrebbe capitare alle volte che non ci sono più Giga disponibili nella nostra scheda SIM e, dopo aver raggiunto il tetto massimo, dobbiamo necessariamente pagare una somma extra per ritornare online. Ma come detto prima, ora abbiamo il metodo per avere Internet illimitato GRATIS sul nostro smartphone in maniera del tutto legale.

Android: come avere Internet illimitato Gratis per sempre

Fai il download di Anonytun qui. (v12.1)

(v12.1) Una volta installata la VPN, è necessario configurarla.

Clicca su Stealth Setting

Nella finestra successiva pigia su Stealth Tunnel ON e imposta il protocollo HTTP.

Su “ puerto de conexion ” imposta 8080 .

” imposta . Spunta su Custom TCP/HTTP Headers.

Poi pigia su Edit Custom TCP/HTTP Headers. Ora dobbiamo far sì che il tutto funzioni con il nostro operatore!

Ora dobbiamo far sì che il tutto funzioni con il nostro operatore! Nel riquadro URL/HOST , digita il nome del tuo operatore.

, digita il nome del tuo operatore. Esempio – |Prova uno di questi URL –> www.nomeoperatore.it / apn.nomeoperatore.it / m.nomeoperatore.it .

Poi clicca su Request Method e seleziona GET. Poi clicca su Metodo de inyecciòn e seleziona Normal.

e seleziona Poi clicca su e seleziona Dopo questi passaggi bisogna cliccare su Generar , poi su Validate e infine su Save . Ora ti ritroverai sulla schermata iniziale della VPN. Clicca su INICIAR.

, poi su e infine su . Ora ti ritroverai sulla schermata iniziale della VPN. Clicca su Fatto!

Nel caso in cui la connessione dovesse essere lenta, settate la VPN per “Game e Performance” e il tutto dovrebbe procedere con una maggiore velocità.