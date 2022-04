Amazon Prime Video si conferma una piattaforma in perenne crescita nel settore della tv streaming. Il servizio, che sta entrando con costanza nelle case di tutti gli italiani anche grazie all’associazione dei servizi di spedizione di Amazon, già presenta importanti contenuti in termini di intrattenimento e sport. Tra tutti, l’esclusiva della Champions League con una partita a settimana.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

Proprio in vista delle partite finali della Champions League, molte persone decideranno di attivare un piano con Amazon Prime Video nel corso delle prossime settimane. A differenza di altre piattaforme streaming, Prime Video prevede ancora per i suoi abbonati la possibilità di attivare un mese gratis.

Tutti i nuovi abbonati in sede di prima attivazione, infatti, potranno scegliere proprio la possibilità di sottoscrivere un mese di visione per Prime Video a costo zero, senza impegni per una successiva conferma. Successivamente al mese di prova, il costo per il servizio streaming di Amazon torna quello standard di 3,99 euro al mese. Possibile anche la sottoscrizione annuale per un pari di 36 euro ogni dodici mesi.

C’è una possibilità aggiuntiva per i clienti che desiderano Amazon Prime Video a costo zero. Vodafone, infatti, mette a disposizione di tutti i suoi abbonati la sua piattaforma streaming al semplice costo di partenza di 5 euro al mese. Le offerte streaming di Vodafone sono previste per gli utenti che in maniera contestuale attivano una rete di Fibra ottica. Incluso nei pacchetti della Vodafone TV anche un anno di sottoscrizione gratuita ad Amazon Prime Video.