WindTre presenta agli utenti una serie di rincari sui costi per la telefonia mobile. I clienti che in passato hanno sottoscritto una ricaricabile con l’operatore arancione si potrebbero trovare ora a pagare un piccolo extra sui prezzi mensili, a causa delle nuove rimodulazioni pensate dal gestore.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

Il provider arancione ha seguito di allinearsi alle dinamiche commerciali di operatori come TIM e Vodafone: anche WindTre propone ora una duplice modifica per i prezzi delle sue tariffe. Le rimodulazioni saranno valide in particolare per gli ex clienti di 3 Italia. Le rimodulazioni non impattano direttamente sui costi delle promozioni, quanto sulle condizioni.

Una prima modifica per gli utenti è per la continuità dei consumi. Gli abbonati di WindTre riceveranno soglie senza limiti per chiamate, messaggi ed internet al costo di 0,99 euro alla scadenza mensile della propria ricaricabile, in assenza di credito per procedere al rinnovo automatico. Le soglie saranno disponibili per un giorno, con possibilità di rinnovo per un secondo. Il blocco del traffico del gestore arancione sarà operativo solo dal terzo giorno dal mancato rinnovo. Il credito a debito sarà recuperato da WindTre nel momento della prima ricarica utile.

Una novità ulteriore è quella relativa alla connessione internet. Gli abbonati in questa circostanza potranno beneficiare di un Giga extra per la navigazione di rete, laddove si dovesse esaurire in anticipo la soglia dei consumi per internet. Anche in questo caso il prezzo giornaliero sarà di 0,99 euro. La quota extra per internet sarà attivata in automatico e solo in caso di necessità.