Whatsapp: nel 2022 sull'app si può parlare anche con gli sconosciuti

WhatsApp da qualche settimana è al centro delle chiacchiere per una serie di vantaggi e aggiornamenti che però coinvolgono esclusivamente i clienti Beta. I “fortunati” hanno potuto vedere ogni cambiamento, tra cui le nuove rivoluzionarie emoji, l’arrivo di un nuovo player per i messaggi vocali e la possibilità di inviare file con dimensione massima di 2 GB. Ma non finisce qui, perché tra le ultime novità vi è anche quella che permette di chattare senza salvare il numero in rubrica.

WhatsApp Beta: l’ultima novità

Ora vi starete domandando: “Cosa cambia?”, e la verità è che cambia tutto. Attualmente infatti, quando gli utenti si ritrovano ad aver a che fare con un numero di telefono sconosciuto, possono tramite chat interagire con esso ma solo se viene dapprima salvato tra i contatti.

Con il nuovo aggiornamento beta per WhatsApp per Android, 2.22.8.11, realizzato tramite Google Play Beta, è possibile invece dare il via ad una lunga conversazione anche senza salvare il numero di telefono. Pertanto, quando l’utente riceve l’sms e clicca su un numero sconosciuto, nel menu si ritroverà 3 opzioni: “chatta con”, “contatta” e “aggiungi a contatti”.

Dunque, ricapitolando, su WhatsApp Beta Android dopo che il servizio avrà verificato l’intenzione del destinatario nell’interagire, si potrà iniziare una chat istantanea. Ad ogni modo, gli unici che possono conversare in tal modo con una persona non inclusa nella propria lista di contatti sono gli utenti Android del circuito beta. Ovviamente però tra non molto anche gli utenti iOS potranno giovare di tale funzione. Tornate a trovarci per il rilascio globale sul client standard.