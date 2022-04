L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente comunicato di aver prorogato la propria offerta denominata Special BTL, attivabile solamente dagli utenti che provengono da determinati operatori, fino al prossimo 9 maggio 2022.

Per la precisione l’offerta è attivabile da tutti gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce ed altri operatori e per gli utenti che attivano un nuovo numero. Scopriamo insieme il bundle completo.

Very Mobile proroga la Special BTL a meno di 8 euro al mese

L’offerta denominata Special BTL comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 7,99 euro al mese. L’operatore prevede un costo di attivazione di 1,99 euro per chi attiva un nuovo numero, invece non sono previsti costi di attivazione per chi riesce a effettuare la portabilità.

Nei punti vendita fisici il costo della nuova SIM ricaricabile è di 5 euro, salvo eventuali promozioni locali che permetteranno di azzerare anche questo costo. E’ possibile attivare e disattivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento. Come anticipato precedentemente, l’operatore l’avrebbe prorogata fino al prossimo 9 maggio 2022, salvo cambiamenti nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e per adesso anche nel Regno Unito), i minuti e gli SMS illimitati sono validi senza costi aggiuntivi. Per il traffico dati in Roaming UE è previsto invece un tetto massimo, pari a 5,30 Giga con Very Special. I servizi di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe sono inclusi senza costi aggiuntivi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.