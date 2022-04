Sconti da non credere vi attendono in questi giorni da Trony, in modo da essere sicuri di spendere poco o niente nel momento in cui decidete di avvicinarvi al mondo dell’azienda, a patto che siate disposti a recarvi personalmente in negozio.

Avete capito bene, gli acquisti non possono essere completati online tramite il sito ufficiale, ma esclusivamente nei negozi fisici che potete trovare sparsi per l’intero territorio nazionale. Coloro che acquisteranno, potranno inoltre approfittare della solita garanzia della durata di 2 anni, con la variante no brand ad attendere gli acquirenti di uno smartphone.

Trony: tutte le offerte sono da urlo

Trony ha deciso di assecondare le richieste dei tanti consumatori, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere rivali in Italia, i suoi prezzi sono bassi e decisamente economici su tanti prodotti, grazie sopratutto alla possibilità di appoggiarsi al Prendi 3 Paghi 2.

Come abbiamo già visto in passato, fino al 21 aprile 2022, tutti i consumatori potranno ricevere un prodotto gratis, nel momento in cui decideranno di aggiungere al carrello 3 prodotti differenti. Lo sconto, pari al 100% del modello meno caro del trittico, verrà applicato direttamente in cassa e sarà immediato, non verranno emessi buoni sconto o rimborsi postumi.

Nell’eventualità in cui invece foste interessati ad una coppia di prodotti, la riduzione sarà pari al 50% del meno caro della coppia, sempre alle medesime condizioni. Maggiori informazioni le trovate collegandovi a questo indirizzo.