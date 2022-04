L’operatore Tim Italia ha deciso di rilanciare, durante questo mese di aprile 2022, la propria offerta denominata Super Smart. Le nuove offerte sono state lanciare in seguito all’inizio dello spegnimento della tecnologia 3G in alcuni comuni italiani.

La Super Smart è sicuramente il cavallo di battaglia dell’operatore, dedicata ai già clienti di rete fissa e che propone smartphone a rate a prezzi vantaggiosi in abbinata a una SIM in convergenza con la rete fissa. Scopriamo insieme cosa propone.

Tim torna all’attacco con l’offerta Super Smart

La promozione sarà disponibile in tutti i negozi Tim autorizzati a partire dal prossimo 11 aprile 2022 per tutti i clienti possessori di una rete fissa dell’operatore italiano i quali decideranno di attivare una rete mobile con nuovo numero o con portabilità da qualsiasi altro operatore. L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso numeri mobili e nazionali, SMS illimitati, TIMMUSIC incluso e 50 Giga di traffico dati in 5G a un costo di 11,99 euro al mese con possibilità di addebito su credito residuo.

Inoltre, al fine di sfruttare al massimo l’offerta, sarà possibile domiciliare il costo dell’offerta in fattura per ottenere i Giga illimitati grazie alla convergenza di TIM Unica. La caratteristica di Super Smart è sicuramente la possibilità di acquistare uno smartphone a rate mensili il cui costo andrà ad aggiungersi a quello dell’offerta.

Tra i modelli più interessanti spiccano il Samsung Galaxy A32 5G e il Redmi Note 11 Pro 5G: disponibili con rate da 3 euro al mese. Sarà comunque possibile scegliere tra tutti i dispositivi presenti nel listino TIMFin e il costo di attivazione sarà gratuito. Non vi resta che attendere l’11 aprile 2022 e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli di questa e altre offerte.