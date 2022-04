Per quanto popolari possano essere le serie originali di Netflix, pochi possono competere con The Witcher. La serie fantasy ha debuttato nel 2019, ma si è già affermata come uno dei più grandi franchise del servizio di streaming.

Secondo la top 10 del sito di Netflix, la prima e la seconda stagione sono tra le più popolari di tutti i tempi del servizio. Pertanto, non sorprende il fatto che i fan siano in attesa di sapere quando uscirà sulla prossima stagione.

Oggi, Netflix ha confermato che la stagione 3 di The Witcher è ufficialmente in produzione.

L’account Twitter ufficiale di Netflix per The Witcher ha condiviso una foto delle tre stelle sul set per annunciare l’imminente ritorno dello show. Nella foto dal set, vediamo Yennefer (Anya Chalorta), Ciri (Freya Allen) e Geralt (Henry Cavill) che parlano tra le scene.

Oltre alla foto dal set, Netflix ha anche condiviso il riassunto ufficiale della trama della terza stagione di The Witcher.

Trama nuova stagione

Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza.

La showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich ha rivelato lo scorso dicembre che la terza stagione sarà basata su The Time of Contempt, il secondo romanzo della Saga di Witcher di Andrzej Sapkowski. Ci sono sei romanzi in tutto, oltre a 15 racconti.

Oltre la stagione 4

Dopo il successo della prima stagione di The Witcher, Netflix ha iniziato a costruire il franchise con degli spin-off. Il primo è stato il film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf, incentrato sul retroscena del mentore di Geralt, Vesemir. Lo streamer ha anche rivelato i piani per un altro film d’animazione, ma non ha ancora condiviso alcun dettaglio sulla trama.

Netflix ha anche annunciato una serie prequel live-action chiamata The Witcher: Blood Origin che avrà come protagonista Michelle Yeoh. Sarà ambientato 1.200 anni prima della serie originale e rappresenterà la creazione del primo witcher.