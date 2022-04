NVIDIA ha annunciato due nuovi arrivi sulla loro piattaforma a guida autonoma DRIVE, la startup di veicoli elettrici Lucid Motors e il gigante cinese dei veicoli elettrici BYD.

BYD utilizzerà il sistema nei loro veicoli di prossima generazione e Lucid ha rivelato che stanno già alimentando il loro sistema DreamDrive ADAS con la piattaforma DRIVE Hyperion di NVIDIA.

La piattaforma DRIVE Hyperion di NVIDIA comprende soluzioni IA software e hardware per la guida autonoma. NVIDIA ha anche appena iniziato la produzione del chip DRIVE Orin, che secondo loro è in grado di eseguire fino a 254 trilioni di operazioni al secondo.

Diversi altri produttori hanno già annunciato NVIDIA come partner per la guida autonoma, tra cui Jaguar e Mercedes. Tesla ha utilizzato i chip NVIDIA per le versioni precedenti di Autopilot, ma è passata al proprio computer FSD.

Dopo aver trascorso gli ultimi anni alla ricerca aggressiva di partner automobilistici in particolare nei veicoli elettrici, NVIDIA ora afferma che 20 dei primi 30 produttori di veicoli elettrici hanno scelto il loro chip Orin per le attività di calcolo dell’IA.

BYD è uno di quei principali produttori di veicoli elettrici. Sebbene non ottengano molta copertura al di fuori della Cina, dove operano principalmente, sono uno dei più grandi produttori di veicoli elettrici al mondo. L’anno scorso hanno venduto 603.000 in Cina, e circa la metà di questi erano veicoli elettrici.

BYD prevede di utilizzare la piattaforma Hyperion di NVIDIA

Lucid non è uno dei maggiori produttori di veicoli elettrici. Tuttavia, hanno appena iniziato a consegnare il loro veicolo Lucid Air pochi mesi fa e sono piuttosto orgogliosi del loro sistema di assistenza alla guida DreamDrive.

Molti dettagli del sistema DreamDrive di Lucid sono stati resi pubblici, ma questo è il primo che abbiamo sentito che stanno utilizzando la piattaforma NVIDIA. Ogni berlina Lucid Air utilizza un chip NVIDIA per la sua guida autonoma, anche se non hanno rivelato quale chip specifico utilizzano. Hanno in programma di lavorare insieme su prodotti futuri, ma i dettagli non sono disponibili al momento.