All’inizio di quest’anno, Lamborghini ha promesso che quest’anno lancerà due nuove versioni della Huracan. L’azienda italiana ha lavorato attivamente su entrambe le vetture che ha già testato in diverse occasioni.

Ora, è stato dato il via alla campagna teaser per una nuova versione della Huracan che prevede di svelare tutti i dettagli entro la prossima settimana. Una singola immagine teaser fornisce uno sguardo iniziale, anche se non rivela molto.

La casa automobilistica italiana ha pubblicato su Facebook annunciando il debutto della “nuova Lamborghini” previsto per il 12 aprile. L’immagine mostra solo quello che sembra essere un coperchio del motore in fibra di carbonio e un badge V10. Questo non ci dice molto, anche se ci sono voci che indicano che Lambo svelerà la cosiddetta Huracan JV Stradale.

Nuovi modelli in cantiere

Anche se questo nome non è stato ancora confermato, sappiamo che la casa automobilistica sta lavorando a una supercar che è una versione più sottile della Huracan STO. Come aggiornamento, la Huracan Super Trofeo Omologato è una variante realizzata con una carrozzeria costituita dal 75% di fibra di carbonio e dotata di un motore più potente.

Se tutte le nostre ipotesi sono corrette, ci aspettiamo di vedere un’auto che assomiglia molto alla Huracan STO ma con un’aerodinamica meno aggressiva. Molto probabilmente la parte anteriore sarà modificata, a giudicare dalle foto leaks di alcuni mesi fa, ma la fascia posteriore probabilmente manterrà il suo enorme scarico.

La grande ala sul retro potrebbe essere un po’ più piccola rispetto alla STO.

Un’altra nuova versione Huracan su cui Lamborghini sta attualmente lavorando è la versione di produzione del concept Sterrato. Questa è una macchina da corsa basata sulla Huracan, che il CEO Stephan Winkelmann ha descritto come “qualcosa di speciale nel settore delle auto super sportive”.