Un volantino MediaWorld tanto bello era da tempo che effettivamente non lo vedevamo sul mercato, al suo interno gli utenti hanno la possibilità di trovare alcune ottime occasioni per risparmiare, a prescindere dalla categoria merceologica, o dalla fascia di prezzo dei prodotti selezionati.

L’accesso alla campagna, come al solito del resto, avviene direttamente nei negozi fisici, ma anche sul sito ufficiale, il mezzo ideale per coloro che non vogliono muoversi dal comodo divano di casa. La campagna promozionale, inoltre, prevede la garanzia di 24 mesi su ogni prodotto, coprendo solamente i difetti di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali.

Se volete sul vostro smartphone i codici sconto Amazon gratis, e volete anche scoprire nuove offerte speciali, iscrivetevi a questo canale Telegram.

MediaWorld: le nuove offerte vi lasceranno a bocca aperta

Mediaworld sa come fare per far risparmiare al massimo gli utenti in Italia, in questi giorni ha reso disponibile uno splendido volantino con alcune piccole chicche da non lasciarsi assolutamente sfuggire. In primis, ricordandone la validità fino al 10 aprile 2022, ecco arrivare l’ottimo Apple iPhone 13, ufficialmente acquistabile alla modica cifra di soli 942 euro, ma per la versione che prevede 256GB di memoria interna.

Volendo invece cercare di risparmiare al massimo, quindi puntando su prodotti decisamente più economici, la scelta potrà ricadere sui vari Realme GT Master Edition, in vendita a 244 euro, come anche Galaxy A52s, Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 e Galaxy A32, tutti disponibili a meno di 304 euro.

In alternativa, consigliamo comunque l’accesso al Samsung Galaxy S21 FE, un vero e proprio best buy, disponibile a 653 euro. Per i dettagli dell’ottimo volantino, ricordatevi comunque di aprire subito queste pagine.