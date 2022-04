Le occasioni per coloro che desiderano attivare una nuova SIM non mancano, a partire dalla tariffa Giga 150. Il provider riporta a listino la sua migliore offerta di sempre, con un costo mensile pari a 9,99 euro e con consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per navigare in internet.

Iliad si issa ancora una volta come punto di riferimento nel campo della telefonia low cost. Il provider francese prevede una serie di novità per tutti i suoi utenti da qui alle prossime settimane,

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 150

La Giga 150 è la migliore occasione di Iliad, anche in virtù dei tre servizi a costo zero che il provider garantisce a tutti i suoi abbonati.

Coloro che optano per questa ricaricabile del provider francese avranno infatti a loro disposizione un ticket con telefonate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare in tutta libertà con amici e parenti fuori dai confini nazionali, senza alcun genere di spesa extra.

I clienti di Iliad che decidono di attivare questa promozione potranno anche ricevere la segreteria telefonica sempre senza costi aggiuntivi. In questo caso il provider ha decido di distinguere la sua strategia da TIM, Vodafone e WindTre, non prevedendo alcuna spesa extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

La migliore soluzione per Iliad, ad ogni modo, resta quella per il 5G. La connessione internet con le reti di ultima generazione non prevede alcun genere di costo extra sui prezzi mensili.