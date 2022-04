Le nuove offerte del volantino Expert fanno davvero tremare le dirette concorrenti del mercato nazionale, tra cui ad esempio Unieuro, uno dei rivenditori di elettronica più amati e rispettati del paese.

I prezzi sono bassi, ma sopratutto risultano effettivamente essere alla portata di tutti, poiché gli acquisti possono essere tranquillamente completati dal divano di casa (tramite il sito ufficiale, ma pagando la spedizione), oppure recandosi personalmente in ogni negozio sul territorio nazionale. Indipendentemente dalla via intrapresa, i prezzi comprendono la garanzia di 24 mesi, e sono anche prodotti completamente no brand.

Expert, ecco le nuove offerte del periodo

Le offerte del volantino Expert spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, a partire ad esempio dalla possibilità di godere di uno sconto del 40% sull’acquisto di uno dei tanti elettrodomestici coinvolti.

Focalizzando al contrario l’attenzione sul mondo degli smartphone, possiamo notare come l’intenzione dell’azienda sia stata di concentrarsi sulla fascia media della telefonia mobile, puntando su prezzi che non andassero oltre i 299 euro complessivi. I modelli coinvolti sono ad ogni modo legati a Xiaomi Redmi Note 11, Motorola Moto G30, Vivo Y72, Oppo A54s, Vivo Y33s, Wiko Power U20, Motorola Moto G30, realme GT Master Edition, Oppo A16s ed altri ancora.

Tutti i modelli elencati, lo ricordiamo, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand, segnale che gli aggiornamenti verranno rilasciati dal produttore e non da un operatore telefonico. Per i dettagli, collegatevi qui.