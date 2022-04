Enel: boom di truffe, le associazioni dei consumatori lanciano l'allerta

In un periodo in cui tutto è aumentato, non possono non crescere proporzionalmente anche le truffe online, telefoniche e chi più ne ha più ne metta. I criminali vanno a coinvolgere le aziende più grandi, come per esempio Enel Energia, ma sfuggirne non è poi così difficile.

Enel: gli esperti mettono in guardia dalla truffa

Giorgio Tibo, presidente di Federconsumatori Pistoia, ha dichiarato: “In questi giorni solo un cittadino si è rivolto a noi per sottoporci un problema che prefigurava una possibile truffa, ma non riferita direttamente al settore energetico o ai recenti rincari. Purtroppo però il rischio è concreto: dopo aver sentito il ministro Cingolani dichiarare che gli aumenti indiscriminati di carburanti, gas e luce sono una colossale truffa possiamo aspettarci di tutto. Nell’attesa noi rimaniamo vigili e se ci verranno sottoposte iniziative non chiare, attiveremo i nostri legali e denunceremo le eventuali truffe”.

Marco Migliorati, responsabile dell’associazione, aggiunge: “Una nuova ondata di truffe sfruttando la situazione del caro energia per ora non c’è, e meno male, ma sappiamo che non è da escludere. Rimaniamo vigili e consapevoli che, con questi aumenti generalizzati nelle bollette, il rischio è concreto”.