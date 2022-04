Coop e Ipercoop riescono a far risparmiare moltissimo tutti gli utenti, con il lancio di una campagna promozionale davvero da urlo, pronta a spingere i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

I prezzi sono bassi sulla maggior parte dei prodotti, ma attenzione, gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia. Al momento in cui vi scriviamo, non sarà possibile godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere gratis i codici sconto Amazon ed anche alcune offerte da non credere.

Coop e Ipercoop: ecco i migliori sconti di oggi

La nuova campagna promozionale SottoCosto di Coop e Ipercoop, riesce davvero a far risparmiare molto più del previsto tutti gli utenti che vorranno recarsi in negozio nel periodo corrente. All’interno del volantino trova posto un singolo smartphone in promozione, ma comunque dalle ottime prestazioni generali.

Il prodotto su cui si focalizza l’intera campagna, è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 10, è un modello che viene commercializzato al prezzo finale di 179 euro, sebbene presenti al proprio interno alcune delle ottime specifiche tecniche che troviamo su prodotti generalmente più costosi. Tra queste annoveriamo un display IPS LCD da 6,5 pollici, la cui risoluzione è il FullHD+, passando per connettività 5G, ma anche un processore octa-core abbastanza performante.

L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato solamente presso i negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale, alle condizioni espresse in precedenza. I dettagli del volantino sono raccolti per comodità direttamente a questo indirizzo.