Il risparmio è di casa da Carrefour, grazie ad un volantino veramente molto speciale con il quale gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione di spendere poco o niente, sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

La spesa, come potete ben immaginare dati i pregressi dell’azienda, risulta essere limitata esclusivamente ai soli negozi fisici sparsi per il territorio, poiché a tutti gli effetti gli acquisti non potranno essere completati online sul sito ufficiale dell’azienda. A prescindere da tutto questo, gli sconti comprendono la solita garanzia di 24 mesi, e sono anche disponibili prodotti completamente sbrandizzati.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, li trovate in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour, che occasioni vi aspettano in negozio

Con il volantino Carrefour gli utenti si ritrovano a fare i conti con una campagna promozionale di pregevole fattura, sebbene mirata quasi esclusivamente su un singolo prodotto, e non su una selezione di sconti interessanti.

Il modello acquistabile in negozio, è il Motorola Moto E20, disponibile al prezzo di soli 99 euro, viene commercializzato in combinata con le cuffie wireless Poss. La scheda tecnica ne descrive perfettamente la qualità generale, narrandolo come uno smartphone con processore quad-core e 2GB di RAM, display da 6,5 pollici HD+, ma anche 32GB di memoria interna completamente espandibili tramite l’inserimento di una microSD.

Il prodotto in questione, lo ricordiamo, viene commercializzato nella sola variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico. Coloro che inoltre noteranno difetti di fabbrica, potranno far valere la garanzia legale della durata di 24 mes.