Continua la crisi energetica in Italia e continuano anche le difficoltà per gli italiani legate al pagamento delle bollette. Gli ultimi interventi del Governo, con gli appositi fondi, hanno portato ad una relativa riduzione dei prezzi per la luce e per il gas. Rispetto allo scorso anno, tuttavia, i costi restano sempre altissimi.

Bollette per luce e gas, alcuni consigli per il risparmio

Gli ultimi calcoli aggiornati da parte degli analisti dicono che rispetto al mese di aprile dello scorso anno, i prezzi per le bollette della luce sono saliti sino al 45% per gli italiani. Peggiore lo scenario del gas, anche a causa dello scenario geopolitico in Russia ed Ucraina: in questo caso i costi sono aumentati sino al 55% rispetto allo scorso anno.

A conti fatti in questo 2022 gli italiani potrebbero trovarsi a pagare sino a 1000 euro in più ogni anno per le bollette di luce e gas. Il Governo, come sottolineato in precedenza, proprio in questa primavera al fondo iniziale di 5 miliardi di euro ha aggiunto ulteriori investimenti per 10 miliardi di euro.

Gli italiani che desiderano un risparmio mensile ulteriore rispetto ai costi delle bollette per luce e gas possono optare per una rimodulazione ottimizzata della spesa energetica. L’utilizzo di macchine di generazione, insieme all’evitare sovraccarichi di elettricità ed utilizzare fonti di energia rinnovabile potrebbe ridurre sino al 10% sui costi dell’energia.

Importante anche il capitolo delle spese di gestione per l’invio dei pagamenti. Con la scelta dell’invio telematico delle bollette, i cittadini andrebbero a tagliere i costi extra legati a spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali.