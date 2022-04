Benzina e Diesel: finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, i prezzi sono in calo

Una settimana fa i prezzi di benzina e diesel erano arrivati alle stelle portandoci alla ricerca del miglior metodo di risparmio. Uno tra questi consisteva nell’utilizzo di app come Fuelio, Fuel Flash, Gaspal, BenzinLitre, in grado di individuare il distributore più economico nei nostri pressi. Ora, sebbene queste siano comunque utili, la situazione sembra essersi placata.

Benzina e Diesel: i costi aggiornati a ieri mattina

Stando ai tagli sui listini della scorsa settimana, i prezzi di benzina e gasolio in Italia continuano a calare. Le medie nazionali dei costi in modalità self service – da Roma a Milano, da Torino a Palermo – scendono sotto quota 1,8 euro/litro. Salto per il Gnl, vicino a 2,5 euro/kg. In calo le quotazioni internazionali della benzina, in aumento quelle del gasolio. Brent in ripresa a 105 dollari.

Entrando nello specifico, i gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico e recentemente elaborati dalla Staffetta vedono: benzina self service a 1,799 euro/litro (-23 millesimi, compagnie 1,802, pompe bianche 1,792), diesel a 1,796 euro/litro (-24, compagnie 1,795, pompe bianche 1,798). Benzina servito a 1,925 euro/litro (-27, compagnie 1,964, pompe bianche 1,852), diesel a 1,925 euro/litro (-29, compagnie 1,961, pompe bianche 1,857). Gpl servito a 0,851 euro/litro (-1, compagnie 0,851, pompe bianche 0,852), metano servito a 2,209 euro/kg (+8, compagnie 2,291, pompe bianche 2,148), Gnl 2,481, euro/kg (+336, compagnie 2,459 euro/kg, pompe bianche 2,500 euro/kg).