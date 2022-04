Spendere poco con Bennet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data la presenza di una campagna promozionale di altissimo livello, pronta a far davvero risparmiare gli utenti.

Gli sconti sono stati attivati solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, con disponibilità non sempre limitate (tranne che in alcune occasioni). I migliori prezzi comprendono, come ben sapete, anche la garanzia della durata di 24 mesi, la quale riesce comunque a coprire tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti.

Bennet non si ferma più: ecco i nuovi sconti speciali

Con il volantino Bennet gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad alcuni ottimi smartphone, pagandoli cifre decisamente più basse del normale. Osservando da vicino la campagna, notiamo sopratutto la presenza di due modelli Samsung di fascia medio-bassa.

Il più interessante della coppia è senza dubbio il Samsung Galaxy A32, un modello acquistabile a cavallo dei 200 euro, e dotato sopratutto di un ampio display IPS LCD con risoluzione FullHD+ (da 6,5 pollici), un processore octa-core, 13 megapixel nella fotocamera posteriore, ma sopratutto 4GB di RAM ed una batteria da ben 5000mAh. Il sistema operativo Android 11, con personalizzazione grafica MIUI, completa l’opera.

Coloro che invece non vorranno spendere più di 169 euro, potranno acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A12, ricordando ad ogni modo essere presente anche il top di gamma assoluto Apple, quale è l’iPhone 13, il cui prezzo generale si aggira sui 799 euro. Per i dettagli della campagna promozionale, premete questo link.