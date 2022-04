Banche: adesso bisogna stare attenti, truffa terribile svuota i conti all’istante

Nessuno avrebbe mai immaginato che potesse capitare una cosa del genere ed invece eccoci di nuovo al punto di partenza.

Alcune banche stanno ravvisando ancora un tentativo di phishing e utilizzerebbe il suo nome per far credere a tutti che sia in atto un blocco del conto. L’obiettivo sono chiaramente le credenziali di accesso ai conti correnti.

Banche: il nome è stato ancora una volta utilizzato per truffare gli utenti così

È tornata la truffa phishing che già diversi mesi fa riuscì a rubare i soldi dei conti correnti diversi utenti delle banche. Si tratta di un messaggio ben elaborato che sembra arrivare dalla banca, il quale vuole solo le vostre credenziali.

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI