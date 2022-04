Tricks n’ tips vari sono presenti anche su WhatsApp, ma molti non lo sanno ancora. Con quest’app possiamo fare cose che non avremo mai immaginato, come ad esempio usare l’applicazione senza cellulare. Detto così sembra quasi un trucco di magia, ma non abbiamo intenzione di parlare di ciò.

Attualmente l’app di proprietà di Meta gode di un gran momento di forma, tanto che stanno per arrivare delle nuove feature di cui non sapevi di avere bisogno. Tra queste c’è la ormai tanto acclamata funzione Multi-dispositivo, che fino a questo momento era disponibile solo in beta, ma che da ora è disponibile per tutti gli utenti, Android e iOS, senza alcuna limitazione.

WhatsApp: ecco come chattare con i nostri contatti senza usare lo smartphone

Tutti gli utenti (o quasi), hanno avuto modo di testare da vicino lo strumento novizio della versione. La notizia già stava trapelando all’inizio del 2021, ma è decisamente andata “on fire” verso l’estate del 2021, quando ormai appassionati ed esperti del settore non parlavano d’altro.

Ma come si accede a questa straordinaria funzione? Molto semplice: basterà premere sull’icona a tre puntini che si trova in alto a destra, selezionare l’opzione “Dispositivi collegati“, e successivamente collegare altri dispositivi mediante l’utilizzo del Codice QR. Il computer è il dispositivo maggiormente sfruttato con questa funzione, ma noi possiamo usare anche altri dispositivi. WhatsApp ci loggherà automaticamente fuori dall’account se l’utente non utilizzerà più l’app da smartphone per 14 giorni.

E’ tempo di novità a Menlo Park, quindi se non vorrete rimanere a bocca asciutta, vi conviene seguirci su tecnoandroid.it.