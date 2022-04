Gli sviluppatori di WhatsApp hanno messo a punto una serie di importanti soluzioni per il pubblico nel corso di queste ultime settimane. Da qualche mese a questa parte la chat si è integrata con soluzioni molto utili per le note vocali, così come per l’invio delle foto.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Il compito principale di WhatsApp in queste settimane è quello di contrastare non solo la concorrenza di Telegram e Signal, WhatsApp, ma anche la concorrenza di altre piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Sotto questo punto di vista potrebbe essere determinante la nuova funzione per le riunioni a distanza.

Come noto durante la fase pandemica, ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet si sono specializzate per le loro attività di riunioni a distanza, tra smart working e di didattica a distanza. Nel mondo post Covid le riunioni a distanza avranno ancora un ruolo fondamentale: da qui lo studio per il prossimo upgrade di WhatsApp.

Gli sviluppatori della chat stanno pensando ad un metodo per integrare le attuali videochiamate. Almeno per la piattaforma desktop, WhatsApp Web, a breve gli utenti potrebbero comunicare con un numero maggiore di partecipanti e potrebbero anche condividere con costoro spazi e documenti di lavoro in diretta.

In linea con gli upgrade per le note vocali e per gli upgrade per l’invio delle foto, anche questo aggiornamento servirebbe a WhatsApp per incrementare la sua popolarità a discapito di altri servizi come Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno e l’inizio della prossima primavera.