Scegliere un’auto non è sempre semplice. Ciononostante, molte persone si affidano a dei parametri esteriori, come ad esempio le dimensioni o il design dell’auto, o a quelli funzionali, come alimentazione, consumi e prezzo. Spesso viene trascurato un particolare che non è meno importante degli altri: gli interni. Ebbene sì, perché l’auto si vive all’interno, non all’esterno. Quindi, il punto fondamentale di un’automobile in realtà sono i sedili.

Spesso viene commesso questo errore, ossia quello di non considerare un elemento così importante che condiziona il nostro rapporto con il veicolo, finché ovviamente non ce ne disfiamo. Purtroppo c’è una convinzione sbagliata attorno a questa situazione, secondo la quale deve essere il corpo del conducente ad adattarsi alla conformazione del veicolo, ma in realtà è il contrario: deve essere il sedile che deve adattarsi bene al fisico del conducente.

Soprattutto per chi conduce dei viaggi lunghi, i problemi che ne possono derivare da una scelta non sufficientemente ponderata possono essere molteplici, come mal di schiena, cervicale, spalle e gambe in fatica costante. È assolutamente sconsigliato fare uso di sedili che non si adattano al nostro corpo.

Proprio perché questa è un’esigenza più che sacrosanta, l’associazione no-profit tedesca Aktion Gesunder Rucker (AGR), ha riunito vari specialisti in medicina posturale, riuscendo a brevettare dei sedili che offrono una qualità altissima. Di fatto, i suddetti si adattano perfettamente alle esigenze fisiche del guidatore e sono totalmente a norma di legge dal punto di vista della sicurezza. Ciò che è importante per questi sedili ergonomici è quello di aumentare delle regolazioni di cui dispongono al fine di accrescere il benessere posturale del conducente.

Abbiamo citato prima un termine importante: ergonomia. Nel prodotto di AGR vengono presi in considerazione degli indicatori decisamente indispensabili: lunghezze massime e minime, robustezza del corpo e qualità dei materiali utilizzati. Il rivestimento esterno è sicuramente importante, tanto che evita l’utilizzo di sedili in pelle nel caso in cui la temperatura dell’abitacolo diventi troppo elevata da sostenere.

Infine, l’attenzione viene centrata anche molto sugli altri componenti dell’abitacolo, i quali devono essere facilmente raggiungibili dal conducente. Quindi, il sedile deve essere in tutto e per tutto funzionale con ciò che sta facendo all’interno del veicolo il conducente.