Samsung introduce sempre nuove funzionalità nei suoi prodotti, anche anni dopo essere stati immessi sul mercato, per stare al passo con i tempi. Anche se questo non è il caso dei Galaxy Buds 2, è confortante sapere che un prodotto Samsung che hai appena acquistato continuerà a essere aggiornato per un lungo periodo di tempo ed è il caso degli auricolari.

I Galaxy Buds 2 hanno recentemente ricevuto un aggiornamento che li mette al livello dei molto più costosi Galaxy Buds Pro, almeno in termini di funzionalità audio, il che è un miglioramento significativo. Secondo XDA Developers, il più recente aggiornamento di Galaxy Buds 2 aggiunge il supporto per Audio 360, una funzionalità accessibile per gli utenti di Galaxy Buds Pro da quando le cuffie sono state presentate al pubblico per la prima volta.

Galaxy Buds 2: scaricate subito il nuovo aggiornamento disponibile

Gli utenti di Galaxy Buds 2 dovrebbero notare che, dopo aver installato il piccolo aggiornamento, la direzione dell’audio cambierà in base ai movimenti della testa, come descritto nelle note dell’aggiornamento. Inoltre, Samsung incorpora alcuni miglioramenti non divulgati della qualità delle chiamate, nonché connettività Bluetooth e miglioramenti della stabilità, oltre alla compatibilità con 360 Audio.

Dunque, i possessori di questi auricolari possono ritenersi soddisfatti con l’ultimo aggiornamento software e provare le nuova funzionalità audio scaricando l’update che include le novità. Per farlo, collega le cuffie al tuo device e vedrai apparire una notifica di update che sarà scaricato in background. Quando l’aggiornamento sarà finito, potrai provare l’audio 3D con le tue Galaxy Buds 2 di Samsung.