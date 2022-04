Le occasioni di risparmio per i clienti di Postepay non si fermano e proseguono anche nel corso di questa stagione primaverile. I titolari della carta di credito ricaricabile di Poste Italiane avranno la possibilità di prendere parte al programma di rimborsi anche nel corso dei prossimi giorni.

Postepay, ancora pochi giorni per potere partecipare al cashback

Poste Italiane ha infatti deciso di rinnovare sino a fine maggio la sua proposta per i rimborsi su ogni singola transazione effettuata con la carta. I clienti di Postepay pertanto potranno ricevere un rimborso base di 1 euro su tutte le transazioni con valore superiore a a 10 euro. Di giorno in giorno, inoltre, sempre i titolari di carta Postepay avranno la possibilità di accumulare sino a 10 euro in valore di cashback. Questi rimborsi saranno depositati direttamente sulla carta del titolare.

I clienti che desiderano prendere parte al cashback di Postepay dovranno scaricare l’apposita app da Google Play Store di Android o dall’App Store degli iPhone. Per ricevere il rimborso gli utenti dovranno inoltre presentare il codice QR presente in app.

Per beneficiare dei rimborsi sarà inoltre necessario effettuare gli acquisti presso uno dei negozi partner. Per visualizzare la lista dei negozi aderenti all’iniziativa sarà necessario rivolgersi al sito ufficiale di Poste Italiane.

Postepay ha pensato a questa soluzione per i suoi clienti, successivamente all’eliminazione del del programma di Stato per i rimborsi. L’iniziativa andrà avanti almeno sino al prossimo 31 maggio. Poste Italiane ha concesso quindi una proroga di due mesi rispetto ai precedenti tempi.