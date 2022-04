L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente lanciato nuovamente la propria offerta denominata Creami Extra WOW, disponibile fino al prossimo 9 aprile 2022, salvo cambiamenti nei prossimi giorni.

Dopo aver debuttato dall’1 al 15 Dicembre 2021, Creami Extra WOW 20 era tornata disponibile dal 10 al 18 Gennaio 2022 e dal 14 al 26 Febbraio 2022. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

PosteMobile Creami Extra WOW ritorna fino al 9 aprile 2022

L’offerta in questione può essere nuovamente sottoscritta da tutti i nuovi clienti, sia con nuovo numero che in portabilità. Questa volta, gli interessati hanno meno di una settimana per effettuare l’attivazione, nello specifico da Lunedì a Sabato. Questa offerta, rispetto alle precedenti versioni, è attivabile unicamente all’interno degli Uffici Postali.

Per quanto riguarda il bundle mensile, Creami Extra WOW 20 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati mensile al costo di 5.99 euro al mese. Il costo di attivazione della SIM risulta gratuito in promozione, invece che a 15 euro. Come al solito, per il pagamento del primo mese anticipato, il cliente deve comunque sostenere un costo minimo di 10 euro per la prima ricarica.

Oltre al bundle riportato, Creami Extra WOW 20 include anche i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Inoltre, come prevede la normativa è previsto anche il servizio hotspot. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire altre offerte disponibili.