Dopo aver avviato il marchio Nord con alcuni telefoni di fascia media, OnePlus sta apparentemente cercando di espandersi per lanciare auricolari e smartwatch dello stesso brand. La società ha già presentato un paio di auricolari wireless economici sul mercato, con la serie Buds Z. I rendering trapelati da oltre un mese rivelano che OnePlus sta lavorando sui nuovi auricolari Nord puntando ad un design elegante. L’arrivo ufficiale dovrebbe essere molto vicino.

I nuovi auricolari, il cui modello dovrebbe corrispondere al numero E505A, prenderanno il nome di “OnePlus Nord Buds”. L’azienda, tuttavia, non ha ancora confermato la notizia. Ogni auricolare sarà dotato di una batteria da 41 mAh e 480 mAh nella custodia di ricarica stessa. Rispetto alle offerte esistenti, le Nord Buds potrebbero presentare un design più compatto dal profilo più elegante. Questi auricolari in-ear potrebbero essere leggermente più angolati rispetto ad altri modelli, il che potrebbe aiutare a bloccare passivamente il rumore ambientale. Per quanto riguarda la custodia di ricarica, ha una forma vagamente rettangolare con il logo OnePlus in alto.

Auricolari OnePlus Nord: i primi di una lunga serie sembrano molto vicini al lancio ufficiale

L’elenco della certificazione BIS indiana non aggiunge nulla di nuovo sugli auricolari e serve solo come prova che OnePlus intende effettivamente lanciare gli auricolari con marchio Nord quanto prima. Sembra che l’azienda abbia diversi prodotti in cantiere questa primavera. Si spera che presto ci saranno anche delle conferme più ufficiali. Supponendo che OnePlus si attenga alle strategie di marketing utilizzate di solito, possiamo aspettarci che gli auricolari abbiano un prezzo inferiore rispetto all’attuale serie Buds Z, che costa 99 dollari negli Stati Uniti.